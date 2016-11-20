Арт-дилеры из Сарагосы нашли эскиз к знаменитой фреске Ecce Homo

Два антиквара из Сарагосы нашли картину, которая могла быть эскизом к фреске Элиаса Гарсии Мартинеса Ecce Homo в церкви города Борха, прославившейся на весь мир после неудачной попытки реставрации, предпринятой одной из местных жительниц. "Это не просто набросок, а завершенная работа", - говорит Рикардо Остале, который вместе со вторым автором открытия Давидом Матуреном держит художественную галерею в Сарагосе. Таким образом, появление этой работы может помочь составить представление о том, как фреска выглядела до своей печально известной реставрации.

Картина маслом размером 55x45 сантиметров подписана самим художником. В соответствии с указанной датой, написана она была за год до того, как аналогичная фреска появилась в церкви в Борхе. Антиквары считают, что художник использовал ее как образец при переносе изображения на стены храма.

Полотно было найдено в частной коллекции одного из местных любителей искусства на прошедшей неделе. Оно будет выставляться вместе с отреставрированной фреской, которая с момента своей реставрации в 2012 году привлекла в Борху тысячи посетителей. Прославила ее 86-летняя местная жительница Сесилия Хименес, попытавшаяся вернуть фреске ее первоначальный облик. Сначала результат ее трудов подвергся жесткой критике со стороны церкви и историков искусства, расценивших ее действия как уничтожение произведения искусства XIX века, однако в Интернете обновленная фреска моментально стала сенсацией. Благодаря этому в пострадавший от экономического кризиса городок толпами устремились туристы. Обновленное изображение фрески было неоднократно воспроизведено на футболках, сувенирных кружках и винных этикетках. Эта история даже легла в основу оперы, поставленной на местной сцене в августе этого года.

Антиквары настаивают на том, что найденный эскиз к оригинальной фреске не будет продан, хотя интерес к нему уже проявили коллекционеры со всего мира. "Эта картина должна остаться в Борхе", - объяснил Остале. "Она может выставляться рядом с работой Сесилии Хименес, которая на сегодяшний день является одним из самых посещаемых арт-объектов в мире, а значит, и одной из самых популярных работ, существующих в Испании", - заключил дилер.