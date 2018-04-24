Археологи выяснили, что перевозил затонувший у берегов Каталонии древнеримский корабль

До проведения анализа у археологов было две основные версии по поводу содержимого 135 амфор, найденных на корабле: соленья и рыбный соус. Исследование подтвердило, что в сосудах перевозили рыбный соус.

Обломки судна были обнаружены в 2016 году. Кораблекрушение предположительно произошло у берегов Баш-Эмпорда в 1 веке н.э. Удалив слой песка, исследователи обнаружили многочисленные амфоры, которые провели около двух тысяч лет на глубине более 45 метров. Со дна были подняты лишь три из них. Они сами отделились от остального груза, и их извлечение из воды не представляло угрозы для сохранения целостности.

В поисках следов содержимого археологи опустошили амфоры. В сосудах была обнаружена смола, которая использовалась, защитить их содержимое от воды. Также были найдены фрагменты чешуи и шипов, что подтвердило версию о рыбном соусе.

Специалисты надеются, что находка позволит узнать больше о составе рыбного соуса и древнеримской кухне.