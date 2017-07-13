Антонио Бандерас стал лауреатом Национальной премии в области кинематографа

Актер Антонио Бандерас стал лауреатом Национальной премии в области кино, сообщают информационные агентства Испании. Награда Института кинематографии и аудиовизуальных искусств (ICAA) стала признанием его профессиональных достижений за долгие годы карьеры как в Испании, так и за ее пределами.

Бандерас сыграл главные роли в таких фильмах, как «Закон желания» (1986), «Женщины на грани нервного срыва» (1988), «Отчаянный» (1995), «Маска Зорро» (1998), саге «Дети шпионов» и многих других картинах. Кроме того, он выступил в роли режиссера на проектах «Женщина без правил» (1999) и «Летний дождь» (2006). Актер трижды был номинирован на «Золотой глобус» - за роли в лентах «Эвита» (1996) и «Маска Зорро», а также за участие в сериале «Панчо Вилья в роли самого себя» (2003). Кроме того, на его счету – три номинации на испанскую премию «Гойя» и почетная награда этого конкурса, врученная ему в 2015 году. Тогда же он удостоился Платиновой премии ибероамериканского кино.

Бандерас всегда использовал свое положение в мире кинематографа для того, чтобы выступить в защиту ибероамериканского сообщества и сломать стереотипы, связанные с характерными для его представителей ролями. «Когда 23 года назад я приехал в Лос-Анджелес на съемки в «Королях мамбо», мне сказали, что, если я хочу остаться, то мне придется играть всех злодеев, и не всегда в хороших фильмах», рассказывает сам актер. Сейчас, по его словам, ситуация изменилась, и уроженец испаноязычной страны может играть положительного героя, а голубоглазый блондин – отрицательного. Появились новые возможности, и это хорошо для нашего сообщества», отметил Бандерас в ходе Каннского кинофестиваля 2014 года.

Перенесенные недавно проблемы со здоровьем не помешали ему сохранить оптимистичный взгляд в будущее: актер, который 10 августа отметит свой 57-й день рождения, уверен в том, что лучшее в его карьере еще впереди. «Мне сделали стентирование коронарных артерий, и, так как я давно страдал аритмией, я решил заодно сделать и термоабляцию. Все это было не так драматично, как описывала пресса», объяснял Бандерас в марте.

Несмотря на весь свой энтузиазм, связанный в том числе и с развитием дизайнерского проекта после обучения в престижном Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне, актер отметил, что в его личной жизни происходят важные перемены. В 2014 году он развелся с актрисой Мелани Гриффит после 18 лет брака, в котором родилась дочь Стелла дель Кармен. Сейчас Бандерас встречается с голландской предпринимательницей Николь Кимпел. По собственному признанию звезды, сейчас ему необходим перерыв, и сделать его он предпочитает у себя на родине.