Антонио Бандерас рассказал о новом фильме Педро Альмодовара

Антонио Бандерас сыграл главную роль в новом фильме «Боль и слава» режиссёра Педро Альмодовара, премьера которого состоится в испанских кинотеатрах 22 марта.
В телевизионном интервью для программы El hormiguero актёр поделился своими впечатлениями о картине и съёмочном процессе.
Бандерас исполнил роль пожилого кинорежиссёра, который встречается лицом к лицу со своим прошлым. По словам актёра, этот проект заставил его глубоко задуматься «о хрупкости жизни». Два года назад Бандерас перенёс инсульт и отметил, что после этого жизнь начала выглядеть по-другому. Он также заявил, что в этом фильме он «обнажился как никогда раньше».
Актёр добавил, что никогда до этого не видел Альмадовара таким счастливым, как во время работы над этим проектом. Бандерас, работающий с режиссёром на протяжении многих лет, вспомнил, что в 1980-е режиссёр был более импульсивным, а сейчас вновь обрёл любовь, семью и кинематограф.
Отвечая на вопрос о собственном состоянии, Бандерас рассказал, что чувствует усталость, которая, тем не менее, является для него привычной, и он переносит её хорошо.
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