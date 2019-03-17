Антонио Бандерас рассказал о новом фильме Педро Альмодовара

В телевизионном интервью для программы El hormiguero актёр поделился своими впечатлениями о картине и съёмочном процессе.

Бандерас исполнил роль пожилого кинорежиссёра, который встречается лицом к лицу со своим прошлым. По словам актёра, этот проект заставил его глубоко задуматься «о хрупкости жизни». Два года назад Бандерас перенёс инсульт и отметил, что после этого жизнь начала выглядеть по-другому. Он также заявил, что в этом фильме он «обнажился как никогда раньше».

Актёр добавил, что никогда до этого не видел Альмадовара таким счастливым, как во время работы над этим проектом. Бандерас, работающий с режиссёром на протяжении многих лет, вспомнил, что в 1980-е режиссёр был более импульсивным, а сейчас вновь обрёл любовь, семью и кинематограф.

Отвечая на вопрос о собственном состоянии, Бандерас рассказал, что чувствует усталость, которая, тем не менее, является для него привычной, и он переносит её хорошо.