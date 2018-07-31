Антонио Бандерас нашёл спонсора для театра в Малаге

Испанский актёр Антонио Бандерас ещё на один шаг приблизился к реализации амбициозного театрального проекта в Малаге.

Спонсором проекта выступит CaixaBank. Учреждение культуры уже было переименовано в Teatro Soho CaixaBank.

Открытие большого зала на 700 мест намечено на сентябрь 2019 года. Малый зал будет рассчитан на 200 зрителей.

Помимо двух главных сцен, в театре будет отведено место для обучения новых артистов, будут организованы комнаты для репетиций, лекций, семинаров и выставок. Также планируется создать платформу для развития искусства From Malaga, For Malaga.

Бандерас собирается ставить на сцене произведения на испанском и английском языке в разных жанрах: от балета до сарсуэлы и оперы.

Уже известно, что театр откроется испанской постановкой «Грека Зорбы», основанной на романе 1952 года и фильме 1964 года.