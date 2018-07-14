Антонио Бандерас и Пенелопа Крус номинированы на премию «Эмми»

Испанские актёры Антонио Бандерас и Пенелопа Крус вошли в число номинантов на американскую телевизионную премию «Эмми», 70-я церемония награждения которой состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе.

Бандерас номинирован в категории «лучший актёр минисериала» за главную роль в многосерийном фильме «Гений: Пикассо». Крус может стать лучшей актрисой второго плана, благодаря роли Донателлы Версаче во втором сезоне «Американской истории преступлений», повествующем об убийстве дизайнера Джанни Версаче.

Для Крус это первая номинация на «Эмми», для Бандераса – вторая. В 2004 году испанец претендовал на звание «лучшего актёра» за роль в ещё одном биографическом сериале о мексиканском революционере Панчо Вилье.

Фаворитами премии в этом году считаются сериалы «Рассказ служанки» и «Игра престолов», которая также является лидером по количеству номинаций – 22.