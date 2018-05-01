Альмодовар снимет фильм о кинорежиссёре с Бандерасом и Крус

В новом фильме режиссёра, как и в нескольких предыдущих, вместе снимутся звёзды испанского кино Антонио Бандерас и Пенелопа Крус.

«Боль и слава» будет принципиально отличаться от предыдущего фильма испанского режиссёра «Джульетта» тем, что основные персонажи картины – мужчины. Главные роли достались Бандерасу и Асьеру Эчендиа.

Центральная тема фильма – закат карьеры кинорежиссёра, который встречается со своим прошлым. В связи с этим ожидаются многочисленные спекуляции о том, насколько сюжет вдохновлён событиями из личной жизни Альмодовара.