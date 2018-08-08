Альмерия – город кино

Природные и культурные достопримечательности Альмерии в этом году 59 раз превращались в съёмочные площадки для художественных и документальных фильмов, сериалов, телепередач, рекламы и других проектов.

Как отмечают местные власти, большой популярностью, благодаря своей монументальности, пользуется Альмерийская крепость. Сообщается, что несколько продюсерских компаний подали запрос, чтобы получить разрешение на съёмки в Алькасабе. В первой половине августа в крепости будут снимать вторую часть «Чудо-женщины». Некоторые элементы Алькасабы, в том числе Дом алькальда и внутренний дворик, появлялись в сериале «Игра престолов».

В отделе культуры Совета Андалусии заверили, что ведётся работа и по продвижению других достопримечательностей, таких как Замок Велес-Бланко или Археологический музей, которые за последние 2 года приняли более 15 съёмочных групп. Многочисленные съёмки проводились также на природе. Лидером по их количеству стали Природный парк Кабо-де-Гата-Нихар, где сняли 14 проектов, и пустыня Табернас, которая превращалась в съёмочную площадку 25 раз. В Кабо-де-Гата, в частности, снимали некоторые сцены «Терминатора-6». Ещё несколько проектов, преимущественно документальные фильмы, снимали в парках Сьерра-де-Аламилья и Сьерра-Мария-Лос-Велес.

Власти Альмерии продвигают идею о создании «Города кино» в Альмерии и обещают в скором будущем объявить тендер. В настоящее время ведутся последние исследования и готовятся необходимые документы.

Совет Андалусии также поддерживает проведение в провинции кинофестивалей, таких как Almería Western Film Festival (AWFF) или Фестиваль молодёжного кино.