12 испанских вузов вошли в сотню лучших университетов мира

При составлении рейтинга, который разрабатывается в помощь абитуриентам, было проанализировано 46 специальностей в таких областях, как искусство и гуманитарные науки, технические науки, медицина, естественные науки, социальные науки и управление.

В сотню лучших вошли Мадридский университет Комплутенсе, Мадридский автономный университет, Мадридский политехнический университет, Мадридский университет Карлоса III, Университет Помпеу Фабра, Барселонский университет, Барселонский автономный университет, Университет Наварры, Политехнический университет Каталонии, Школа гостиничного бизнеса и туризма Сан-Поль-де-Мар, бизнес-школы IESE и ESADE.

Политехнический университет Мадрида попал в топ-50 в категории «Архитектура и городская среда» (31 место), и «Инженерное дело» (46 место), Каталонский политехнический университет по тем же дисциплинам занял 22 и 34 место, соответственно. Помпеу Фабра разместился на 38 месте по предмету «Экономика». Барселонский университет занял 21 место по дисциплинам «Анатомия и физиология», 33 – по «Археологии», 46 – по «Философии», 49 – по «Образованию». Барселонский автономный университет находится на 31 месте в категории «Ветеринарные науки».

Университет Наварры оказался на 49 месте в категории «Коммуникации и PR» и на 50 – в категории «Философия». Школа туризма Сан-Поль-де-Мар заняла 48 место в категории «Менеджмент в сфере туризма». Бизнес-школы ESADE и IESE расположились на 27 и 31 месте в области управления.