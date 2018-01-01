10 лучших испанских сериалов

Сериалы в Испании пользуются популярностью, и это касается не только проектов зарубежного производства, но и национального продукта. Кинокритики составили список 10 лучших многосерийных творений, который приводит газета 20 Minutos.

10. "След преступления" (La huella del crimen, 1985 год)

Сериал о самых громких преступлениях страны набрал 55 баллов и занял 10 строчку рейтинга.

9. "Дежурная аптека" (Farmacia de guardia, 1991-1995 годы)

Этот сериал пользовался огромной популярностью и сделал фармацевтов по всей стране любимцами ее жителей. Критики присудили ему 64 балла.

8. "Курро Хименес" (Curro Jiménez, 1976-1978 годы)

Именно так звали супергероя 70-х, чья история продержалась на экранах четыре сезона. Оценка критиков – 65 баллов.

7. "Золотые кольца" (Anillos de oro, 1983 год)

В этом 13-серийном телефильме, набравшем 87 баллов, драматург Ана Диосдадо не только выступила в амплуа сценариста, но и исполнила главную роль.

6. "7 жизней" (7 vidas, 1999-2006 годы)

Испанские зрители наблюдали за приключениями героев этого ситкома целых 15 сезонов. Критики также оценили его высоко – в 100 баллов.

5. "Голубое лето" (Verano azul, 1981-1982 годы)

Сериал Антонио Мерсеро стал символом детства для целого поколения и удостоился 107 баллов.

4. "Расскажи мне, как это было" (Cuéntame como pasó, с 2001 года)

Один из самых долгоиграющих сериалов на испанском телевидении, действие которого разворачивается в последние годы правления диктатора Франко и эпоху перехода к демократии, набрал 127 баллов.

3. "6 фильмов, которые не дадут вам уснуть" (Historias para no dormir, 1966-1968 годы)

Снятый режиссером Чичо Ибаньесом Серрадором шестисерийный фильм основательно напугал испанских зрителй и завоевал 129 баллов по версии критиков. Сиквел, запущенный в 1982 году, оказался не столь успешным.

2. "Крематорий" (Crematorio, 2011 год)

Этот сериал не транслировался для широкой аудитории, но критики удостоили его одной из самых высоких оценок, присудив фильму 186 баллов.

1. "Министерство времени" (El ministerio del tiempo, 2015-2017 годы)

Фантастический сериал о секретном правительственном учреждении занял в списке первое место с результатом в 245 баллов.