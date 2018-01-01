10 лучших испанских сериалов

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
      • Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
      • В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
      • Дизайнер из Валенсии спроектировал необычную студию под мостом
      • Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года
      • Названы 16 испанских городов с запредельным уровнем смога
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
      • Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
      • Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
      • В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
      • На Лансароте задержали двух человек за кражу в отеле
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
      • Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
      • Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС
      • Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
      • В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
      • В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
      • На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла
      • В Мадриде началась бессрочная забастовка мусорщиков
      • На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика
      • Неожиданная находка на дне озера в Мадриде
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
      • Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
      • Барселона: митинг за единую Испанию
      • Новый год в Мадриде
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
      • Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Культура » 10 лучших испанских сериалов
          "Министерство времени"

          10 лучших испанских сериалов

          20:12 01.01.2018

          Сериалы в Испании пользуются популярностью, и это касается не только проектов зарубежного производства, но и национального продукта. Кинокритики составили список 10 лучших многосерийных творений, который приводит газета 20 Minutos.

          10. "След преступления" (La huella del crimen, 1985 год)

          Сериал о самых громких преступлениях страны набрал 55 баллов и занял 10 строчку рейтинга. 

          9. "Дежурная аптека" (Farmacia de guardia, 1991-1995 годы)

          Этот сериал пользовался огромной популярностью и сделал фармацевтов по всей стране любимцами ее жителей. Критики присудили ему 64 балла. 

          8. "Курро Хименес" (Curro Jiménez, 1976-1978 годы)

          Именно так звали супергероя 70-х, чья история продержалась на экранах четыре сезона. Оценка критиков – 65 баллов. 

          7. "Золотые кольца" (Anillos de oro, 1983 год)

          В этом 13-серийном телефильме, набравшем 87 баллов, драматург Ана Диосдадо не только выступила в амплуа сценариста, но и исполнила главную роль.

          6. "7 жизней" (7 vidas, 1999-2006 годы)

          Испанские зрители наблюдали за приключениями героев этого ситкома целых 15 сезонов. Критики также оценили его высоко – в 100 баллов. 

          5. "Голубое лето" (Verano azul, 1981-1982 годы)

          Сериал Антонио Мерсеро стал символом детства для целого поколения и удостоился 107 баллов. 

          4. "Расскажи мне, как это было" (Cuéntame como pasó, с 2001 года)

          Один из самых долгоиграющих сериалов на испанском телевидении, действие которого разворачивается в последние годы правления диктатора Франко и эпоху перехода к демократии, набрал 127 баллов. 

          3. "6 фильмов, которые не дадут вам уснуть" (Historias para no dormir, 1966-1968 годы)

          Снятый режиссером Чичо Ибаньесом Серрадором шестисерийный фильм основательно напугал испанских зрителй и завоевал 129 баллов по версии критиков. Сиквел, запущенный в 1982 году, оказался не столь успешным.

           

          2. "Крематорий" (Crematorio, 2011 год)

          Этот сериал не транслировался для широкой аудитории, но критики удостоили его одной из самых высоких оценок, присудив фильму 186 баллов.

          1. "Министерство времени" (El ministerio del tiempo, 2015-2017 годы)

          Фантастический сериал о секретном правительственном учреждении занял в списке первое место с результатом в 245 баллов.

          Темы: Культура

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          Новый год в Мадриде Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2018