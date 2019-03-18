Жена Месси закрывает магазин в Барселоне из-за убытков

Как сообщает издание Vanitatis, магазин обуви на проспекте Диагональ в каталонской столице, оказался убыточным. В нём была представлена обувь аргентинского дизайнера Рики Саркани, который подтвердил новость о закрытии. Он также поблагодарил совладелиц магазина за предоставленную возможность распространения марки Sarkany в Европе, и добавил, что у супруг футболистов есть маленькие дети, которым нужно уделять внимание. У Месси и Рокуццо трое детей: трёх лет, шести лет и одного года, у Суареса и Бальби их также трое: восьми лет, пяти лет и пяти месяцев.

Магазин проработал чуть менее двух лет. На открытии в мае 2017 года присутствовали Месси и Суарес, их коллеги по футбольному клубу и другие знаменитости.