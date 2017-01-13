Заявления Трампа привели к падению акций испанских фармацевтических компаний

В четверг утром акции испанских фармацевтических компаний упали из-за сделанных накануне заявлений избранного президента США Дональна Трампа. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что американское правительство должно добиться снижения цен на лекарства. В результате к моменту открытия Мадридской биржи в четверг утром акции базирующейся в Гранаде компании - лидера в области биотехнологий Biosearch потеряли 2,9% от своей стоимости. Акции расположенной в Барселоне фирмы Grifols, которая занимается производством продуктов на основе плазмы, подешевели на 1,92%, а мадридской PharmaMar, специализирующейся на морской биомедицине, - на 1,74%. Акции Almirall, компании-производителя средств от кожных заболеваний, упали на 1,42%.

В ходе своей пресс-конференции в Нью-Йорке Трамп заявил, что намерен организовать тендеры для фармацевтических компаний. «Эта практика на сегодняшний день практически не распространена. Мы – один из крупнейших в мире покупателей лекарств, но мы не проводим надлежащих торгов. Эту ситуацию надо изменить», - считает будущий президент.

Действующая на сегодняшний день федеральная страховая программа Medicare не допускает возможности обсуждения цен на лекарства: их устанавливают сами производители. «Это сходит им с рук. У фармацеватической промышленности мощное лобби и достаточно власти, а торги в данной сфере практически не проводятся», - заявил Трамп.

Высказывания избранного президента повлияли не только на испанскую фармацевтическую промышленность: их последствия также были зафиксированы на биржах других европейских стран, включая Данию, Германию, Францию, Швейцарию и Италию.