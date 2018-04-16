Zara запускает инновационное мобильное приложение

Приложение ZARA AR стало доступно для клиентов на этой неделе. Оно позволяет использовать дополненную реальность в 137 магазинах по всему миру. На первом этапе приложение заработало в Мадриде (в магазинах на улицах Серрано, Гран-Виа и Кастельяна) и Барселоне (в магазине на Пасео-де-Грасия). В скором времени новые функции появится и в магазинах Галисии, Майорки и Страны Басков.

Запустив приложение и наведя камеру мобильного телефона на пустые витрины и специальные точки внутри магазинов, можно увидеть голограммы моделей, демонстрирующих новую коллекцию Studio. Демонстрации длятся от 7 до 12 секунд и ими можно поделиться в социальных сетях. Для удобства клиентов в магазинах работает бесплатный WiFi. В приложении также имеется опция онлайн-покупок, с помощью которой можно приобрести понравившийся образ в один клик.