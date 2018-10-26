Занятость в Испании выросла до 19,5 млн человек

Число работающих жителей Испании выросло в третьем квартале 2018 года на 183 900 человек и достигло 19,5 млн, что является самым высоким показателем с конца 2008 года.

Национальный статистический институт Испании опубликовал результаты Опроса экономически активного населения, который показал, что в третьем квартале число безработных сократилось на 164 тысячи человек до 3,326 млн. Уровень безработицы, таким образом, снизился на 0,73 процентных пункта и установился на отметке 14,55%, чего не наблюдалось на протяжении последних десяти лет.

Тем не менее, темпы создания рабочих мест по сравнению с прошлым годом замедлились. Число новых рабочих мест снизилось с 236 тысяч в 2017 до 184 тысяч в 2018 году.

В летний сезон традиционно выросла занятость в туристическом секторе (на 210 тысяч человек), а также в строительстве (на 25 тысяч) и промышленности (почти на 3 тысячи). В сельском хозяйстве наблюдалось заметное сокращение – на 54 тысячи человек.

Также сообщается, что количество временных контрактов увеличилось на 151 тысячу, а бессрочных – на 25 тысяч. Число работников, трудоустроенных на временной основе остаётся самым высоким с 2008 года.

В третьем квартале увеличилось и число испанцев, работающих на себя. По сравнению с предыдущим периодом их стало больше на 7,2 тысячи человек, хотя за последние 12 месяцев их количество сократилось на 49,7 тысяч человек.

Лидером по росту занятости в третьем квартале стали Балеарские острова (47,5 тысяч), за которыми следует Каталония (33,5 тысяч), Канарские острова и Кастилия-Ла-Манча (22,7 тысяч). С другой стороны, в сравнении с прошлым годом число официально работающих жителей заметнее всего выросло в Андалусии (80,4 тысячи), Каталонии (77,3 тысячи) и на Канарах (54,1 тысячи). В Астурии же, напротив, занятость сократилась за год на 3,5 тысяч человек.