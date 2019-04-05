WeWork ввел в Испании услугу по подбору здания для офиса

Компания WeWork, специализирующаяся на коворкингах, продолжает расширяться в Испании и предлагает новые услуги. Среди новых предложений – подбор целых зданий для офисов компаний.
Формат услуги предполагает сотрудничество с крупными компаниями, которые находятся в поисках здания для офиса. WeWork обещает адаптировать помещения под нужды клиента, а также берёт на себя задачи административного характера.
Получив запрос от клиента, WeWork детально изучает его потребности и пожелания, после чего начинается этап подбора помещения. Несмотря на сходство с услугами традиционных агентств недвижимости, в WeWork добавляют, что принимают на себя риски по долгосрочной аренде и инвестициям. Найдя подходящее помещение, WeWork полностью переделывает его, оснащая необходимыми технологиями. Затем клиент может въехать в офис, а за WeWork остаются обязанности по администрированию, включая материально-техническое снабжение и обеспечение безопасности.
В настоящее время WeWork рассматривает в этих целях несколько зданий в Барселоне на проспекте Диагональ.
На мировом уровне в компанию за услугой подбора офиса уже обратились такие корпорации как Starbucks, Facebook, Adidas, Salesforce, Blackrock или Citi
На данный момент WeWork располагает пятью коворкингами в Мадриде и ещё пятью – в Барселоне.Темы: Бизнес