Выставка Integrated Systems Europe переезжает в Барселону

После долгих переговоров Fira de Barcelona достигла договорённости с организатором выставки компьютерных систем Integrated Systems Europe о её проведении в столице Каталонии.

Барселона станет хозяйкой ISE, начиная с 2020 года. Первая выставка состоялась в Женеве в 2004 году, а после этого она почти всегда проходила в Амстердаме.

Integrated Systems Europe – крупнейшее мероприятие в сфере мультимедийных технологий и интегрированных систем. Выставка включает несколько тематических разделов: от аудиосистем, бытовой техники и оборудования для конференций до встроенных систем и технологической оснастки.

Во время последней выставки, прошедшей в феврале 2018 года, ISE посетило 80 тысяч человек со всего мира. Свои технологии представили 1200 компаний.

Ожидается, что Integrated Systems Europe будет сравнима по масштабу и экономическому влиянию с Mobile World Congress, срок контракта на проведение которого истекает в 2023 году.