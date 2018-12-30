ВВП Испании вырос на 0,6% в третьем квартале

Рост ВВП Испании в третьем квартале составил 0,6%, как и в предыдущих двух кварталах. По сравнению с прошлым годом ВВП вырос на 2,4%, что на одну десятую ниже, чем во втором квартале.

Такие данные представил Национальный статистический институт (INE). В конце октября прогнозировалось, что рост по сравнению с прошлым годом будет немного выше и составит 2,5%. Прогнозы по годовой динамике подтвердились.

Положительный результат в предпоследнем квартале года был обусловлен ростом инвестиций и потребления. Благодаря внутреннему спросу рост составил 2,8 процентных пункта, что на 3 десятые ниже по сравнению с предыдущим периодом. Ситуация с экспортом, в свою очередь снизила показатель на четыре десятых.

Таким образом, рост экономики в Испании наблюдается на протяжении 19 кварталов подряд по годовым показателям и 20 кварталов подряд – по квартальным показателям.