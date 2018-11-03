Всемирный банк: в Испании сложнее вести бизнес, чем в Азербайджане или Казахстане

Испания заняла 30 место в ежегодном рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business), опустившись на две строчки по сравнению с прошлым годом.

При составлении списка оценивается ряд параметров, обеспечивающих лёгкое ведение бизнеса, в том числе процесс регистрации компании, получение разрешений на электроснабжение и строительство, получение кредита, налогообложение и другие.

В общей сложности рейтинг включает 190 стран. В нынешнем году Испания получила показала неплохие результаты, которые уступают лишь оценкам 2008 года. Тем не менее, её обошли такие страны как Македония, Литва, Латвия, Азербайджан и Казахстан. Испания же расположилась между Руандой (29) и Россией (31). Возглавляют рейтинг Новая Зеландия, Сингапур и Дания.

Испания получила в общей сложности 77,68 баллов из 100, что на 0,66 больше чем годом ранее. В то же время этот показатель немного ниже среднего по странам-членам Организации экономического сотрудничества и развития, который составляет 77,80 баллов.

Самую низкую оценку в Испании получил процесс открытия бизнеса, а лучше всего эксперты оценили международную торговлю – по этому показателю Испания оказалась на первом месте в мире вместе с Канадой и Польшей.