Власти Марбельи решили зарабатывать на пляжных свадьбах

В Марбелье на следующей неделе пройдет первая организованная властями свадьба на пляже. Мероприятие состоится в районе Пуэрто-Бануса. Молодожены получат памятную табличку о том, что стали первыми людьми, поженившимися в Малаге, воспользовавшись услугами городских служб. Жениху и невесте уже выданы все соответствующие разрешения для проведения свадьбы, на которую приглашены 200 человек, которые проведут в муниципалитете 4 дня. Об этом сообщил руководитель департамента по туризму Марбельи Мигель Луна.

Он рассказал, что заявка на эту свадьбу была одной из «пяти или шести», которые получил муниципалитет. Хотя департамент Луны уже начал продвигать услугу проведения свадеб в Марбелье по всей Европе и в США.

Луна подчеркивает, что одна свадьба может принести городу до 400 гостей с высокой покупательской способностью, которые проведут в нем несколько ночей. «Я женюсь в Марбелье» может стать устойчивым выражением, по мнению руководителя департамента.

Кроме того, Луна объявил, что в муниципалитете туристические офисы теперь открыты все выходные и праздничные дни в течение следующих шести месяцев с 10:00 до 22:00, а в рабочие дни - с 9:30 до 22:00.