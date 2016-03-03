Власти Мадрида хотят приостановить открытие баров в центре

Жители города обратились к властям с просьбой изменить закон, в котором говорится, что бизнес можно открыть, просто подав «декларацию об ответственности».

Сотни баров и ресторанов, открывшихся в центре Мадрида за последние три года, исчерпали терпение городских властей, которые видят, что день за днем появляется всё больше новых заведений без лицензии, серьезно нарушающих общественное спокойствие шумом, а также не соблюдающих нормы по вывозу мусора.

Бары стали множиться на улицах Мадрида после того, как в 2013 году были внесены изменения в закон о публичных мероприятиях и развлекательной деятельности, которые предполагали, что бар можно открыть просто подав «декларацию об ответственности». Это документ, в котором за подписью владельца заведения говорится, что он обязуется соблюдать нормы и правила ведения бизнеса. Такой порядок позволяет открыть бар в течение нескольких месяцев, вместо лет, которые уходили на получение лицензии.

"В том, что происходит, очевиден недостаток контроля. То, что администрация города не в состоянии поддерживать, разрушается. В центральном районе нарушаются все нормы общественного порядка, - говорит Эстебан Бенито, представитель ассоциации жителей города, - Сейчас в центре есть множество предприятий, которые не соответствуют правилам».

Ассоциация жителей города уже направила письмо в правительство Мадрида, где, они надеются, разработают поправки к прежнему закону. Жители уже заручились поддержкой муниципальных властей. «Проблема в том, что закон отлично подходит для других видов деятельности. Например, ночной клуб может расширить свою вместимость с 700 до 1,5 тыс. человек при помощи подачи декларации», - жалуется глава совета района Чамбери Хорхе Гарсиа Кастаньо.

«В то же время мы видим, что есть бары, которые не соблюдают нормативы. Их наказывают и закрывают по одной декларации, а они тут же подают другую, чтобы открыться снова», - признает Кастаньо.

«Претензии вполне разумны. Но нам нужно выслушать все стороны и прийти к консенсусу, чтобы улучшить положение. Простое непродуманное закрытие – это не выход», - считает городской чиновник.

«Сейчас процесс открытия заведений немного ненормальный, - добавляет представитель жителей, - Потому что в нем много путей обхода законов. Ночной клуб, который нарушает правила, закрывается и на следующий же день получает новое одобрение своей деятельности. Система штрафов не работает».

При этом пресс-секретарь администрации горда заявил, что закон менять не нужно, потому что он «соответствует европейским нормам, созданным для обеспечения единства рынка по всей Европе», и проблема баров с Мадриде не является вопросом законодательства.

По его мнению, «городской совет может ввести проверки перед открытием заведений или выделить в центре зону, свободную от развлекательной деятельности». Пресс-секретарь считает, что изменение закона повлияет на все предприятия в столице, а нарушения встречаются не во всех секторах.

Гарсия Кастаньо настаивает на том, что изменения в законе должны коснуться только конкретных предприятий: «Мы не говорим о галантерее. Мы говорим о местах, которые генерируют шум и создают проблемы с передвижением». Он также утверждает, что местные проверяющие органы в последнее время значительно улучшили свое качество работы.