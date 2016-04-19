Власти Испании прогнозирует снижение дефицита бюджета до 3,6% в этом году

Временное правительство Испании направило новые макроэкономические прогнозы в Брюссель в связи с «программой стабильности» на 2016-2019 годы. Издание Europa Press со ссылкой на свои источники сообщает, что согласно этому документу, дефицит бюджета в этом году должен быть снижен до 3,6% ВВП, а в следующем – до 2,9%.

При этом государственный долг, который в 2015-м был равен 99,2% ВВП, снизится в 2016-м до 99,1%, а в 2017-м - до 99%.

Исполняющий обязанности министра экономики Испании Луис де Гиндос, который посетил Вашингтон на прошлых выходных, сообщил, что правительство пересмотрело свой прогноз по росту экономики страны в целом на этот год. Вместо 3% он теперь составляет 2,7%. По 2017 году ожидания тоже снизились с 2,9% до 2,4%.

Гиндос также прогнозирует, что в ближайшие два года Испания может создать 900 тысяч рабочих мест, вследствие чего безработица упадет в 2016-м до 19,9%, а в следующем году – до 17,9%.