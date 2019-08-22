Власти Барселоны применят санкции к прокатам электросамоваров

К двум компаниям, специализирующимся на прокате электрических самокатов, будут применена санкции, сообщила представитель мэрии Барселоны Мария Аларкон.
Их вина в том, что они вели свою деятельность вопреки договоренности, согласно которой прокаты обещали не оборудовать свои стоянки в каталонской столице, пока деятельность таких компаний не будет четко регламентирована.
От 20 до 25 компаний изъявили желание предоставлять услуги проката электросамокатов в Барселоне. Но договорились подождать установления общих для всех правил. Две из этих компаний проигнорировали договоренность.Темы: Бизнес Барселона