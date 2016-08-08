Велосипеды, кондиционеры и холодильники – самые популярные среди испанцев б/у товары

В июле самыми востребованными товарами среди пользователей сервиса по продаже бывших в употреблении вещей Wallapop оказались велосипеды, кондиционеры, вентиляторы и холодильники, сообщают информационные агентства страны.

В частности, покупатели осуществили 781 000 поисковых запросов, связанных с велосипедами, 317 000 – с кондиционерами, 176 000 – с холодильниками, 132 000 – с вентиляторами и 79 000 – с морозильными камерами.

Кроме того, в прошлом месяце пользователи Wallapop активно готовились к отпускному сезону и осуществили более 228 000 запросов по поиску трейлеров, а также бассейнов (79 000) и каяков (64 000).