В январе число безработных в Испании выросло на 83 тысячи

В январе 2019 года число безработных, зарегистрированных на испанской бирже труда, выросло на 83 464 человека (2,6%) по сравнению с предыдущим месяцем и достигло 3 285 761 человек. Для этого периода это худший показатель с 2014 года.

По данным Министерства труда, миграции и социального обеспечения, число безработных оказалось почти на 20 тысяч человек выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Окончание сезона распродаж значительнее всего сказалось на сфере услуг, где в январе стало на 85,5 тысяч (3,8%) больше безработных. В сельском хозяйстве рост составил 4,9 тысяч человек (3,5%), в промышленности – 1,2 тысяч (0,4%). В секторе строительства, напротив, число безработных снизилось на 6,9 тысяч человек (2,5%), как и среди начинающих карьеру – на 1,3 тысячи (0,5%).

С точки зрения возраста, количество безработных значительнее всего увеличилось в категории до 25 лет – на 4,1% или 10,3 тысячи человек. В гендерном разрезе безработица больше выросла среди женщин, чем среди мужчин: 60,2 тысячи (3,2%) против 23,2 тысяч (1,7%).

Рост числа безработных наблюдался во всех испанских регионах. Наиболее заметным он был в Андалусии (20 тысяч человек), Мадриде (11,3 тысячи) и Валенсии (9,4 тысячи). Среди провинций снижение было зафиксировано лишь в двух: в Уэльве на 1,5 тысяч человек и в Мелилье на 87 человек.

За год в Испании в целом число безработных снизилось на 190,8 тысяч человек, или 5,5%.

С другой стороны, улучшились показатели по количеству подписанных трудовых договоров. За январь оно составило 1,59 млн, что на 6,2% больше чем годом ранее. Из них 181,3 тысячи приходятся на бессрочные контракты, что на 8,4 тысячи выше показателя 2018 года.