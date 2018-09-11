В Валенсии собирают деньги на ресторан, перерабатывающий органические отходы

Два валенсийских предпринимателя запустили краудфандинговую кампанию, чтобы создать первый в Испании ресторан «закрытого цикла». Эта экологическая модель предполагает переработку органических отходов, которые накапливаются в процессе работы заведений.
Ана Перикас и Пеп Сола предложили создавать на кухнях ресторанов пространств для раздельного сбора органических отходов, их измельчения и дальнейшего получения органических удобрений. Эти удобрения планируется отправлять на местные экологические фермы и огороды, которые, в свою очередь, будут поставлять готовую продукцию в заведения.
Средства собирают с помощью портала LaTeuaTerra. За 39 дней предпринимателям предстоит собрать 4000 евро. Эту сумму они планируют потратить на измельчители и компостные баки.
Авторы проекта отмечают простоту модели и надеются, что её будут перенимать разные заведения.Темы: Бизнес Валенсия