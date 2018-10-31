В Валенсии хотят создать рынок для мантерос

Мэрия Валенсии на этой неделе одобрила новый муниципальный план по миграции, в котором, среди прочего, предусматривается создание специального рынка для «одеяльщиков» и выдача им особых карточек жителя.

Таким образом, власти Валенсии хотят легализовать статус уличных торговцев и помочь им с документами. При этом новая «карточка жителя» будет обладать ограниченным действием и не будет заверяться Министерством внутренних дел.

План поддержали три партии, которые формируют кабинет местного правительства: Compromís, Социалистическая партия Валенсии (PSPV) и València en Comú, в то время как Народная партия и Ciudadanos проголосовали против.

Представители партии Ciudadanos считают, что подобные меры дают ложные надежды нелегальным мигрантам, а особое отношение к мантерос приведёт к утрате доверия в секторе малой торговли.

С другой стороны, в совете по миграции указали на то, что иностранцы составляют 16% населения муниципалитета, а новые меры представляют собой «изменение подхода» к миграционному менеджменту.