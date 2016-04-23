В Таррагоне наладили производство настоя чайного гриба

Инженер Жорди Далмау из Таррагоны долгое время пытался найти натуральное средство, которое помогло бы ему бороться с проявлениями синдрома Жильбера – заболевания, характеризующегося высоким уровнем билирубина в крови. Из-за него Далмау страдал от похмелья, даже если выпивал всего один бокал. Долгие поиски привели его к одному из старейших в мире, но практически не известному в Испании ферментированному напитку – настою чайного гриба.

Его получают путем ферментации смеси чая и сахара с помощью симбиоза дрожжей и уксуснокислых бактерий. Чайный гриб давно пользуется популярностью в России, Японии и Индии. В числе полезных свойств, которые приписывают его настою – способность помогать очищению печени, в том числе и с похмелья. Кроме того, он известен своими антиоксидантными свойствами, которые позволяют регулировать уровень холестерина и повышают иммунитет. «Конечно, это не волшебное средство, но мне оно помогло», - рассказал Долмау.

Через некоторое время инженер понял, что его личный опыт может оказаться полезным для производства и продажи настоя чайного гриба. Вместе с химиком и энологом Тони Санчесом-Ортисом они создали компанию Mūn Ferments, первое в Каталонии предприятие, которое занимается продажей этого напитка, выпускаемого под маркой Kombutxa. Приобрести его можно на сайте фирмы, а также в магазинах экопродуктов.

Идея Далмау и Санчеса-Ортиса заключалась в том, чтобы предложить клиентам продукт, изготовленный в лаборатории и вместе с тем имеющий приятный, свежий и натуральный вкус. Подобного эффекта им удалось достичь благодаря «использованию экологических ингредиентов и процессов, рассчитанных и продуманных до мельчайших деталей».

Испытания по подбору идеальной формулы продлились больше года. В настоящее время компания выпускает настои со вкусом граната и имбиря, однако в будущем создатели напитка не отрицают возможности расширения вкусовой гаммы.