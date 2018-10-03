В сентябре в Испании стало больше безработных

Число безработных, зарегистрированных на испанской бирже труда, в сентябре достигло 3,202 млн человек. В сентябре 2018 года оно увеличилось на 20 тысяч человек по сравнению с предыдущим месяцем. С другой стороны, это самый низкий показатель роста для этого времени года с 2014 года.

По данным Министерства труда, миграции и социального обеспечения Испании, за последний год число зарегистрированных безработных в стране сократилось почти на 208 тысяч человек, установившись на самом низком уровне с 2008 года.

По секторам экономики, безработных стало больше лишь в сфере услуг – почти на 29 тысяч человек, а также среди ранее не работавших – на 9,8 тысяч человек. Сокращение, в свою очередь, наблюдалось в сельском хозяйстве – на 8 тысяч человек, в строительстве – на 7 тысяч, в промышленности – на 2 тысячи.

Статистика говорит о том, что из 20 тысяч безработных, появившихся сентябре, 6 тысяч – мужчины, 14 тысяч – женщины. Также сообщается, что среди молодых людей младше 25 лет число безработных выросло на 22,8 тысяч человек, в то время как в старшей категории оно сократилось на 2 тысячи. Среди иностранцев число безработных увеличилось на 7,6 тысяч до 374 тысяч человек, из которых почти 135 тысяч – граждане Евросоюза, 239 тысяч – выходцы из других стран.

Что касается статистики по автономным сообществам, число зарегистрированных безработных выросло в 11 регионах, при этом особенно заметным был рост на Балеарских островах (5,5%) и в Кантабрии (4,9%). Сократилось число безработных в Риохе (5,8%), Кастилии-Ла-Манче (3%), Сеуте (1,2%), на Канарских островах (0,8%), в Стране Басков (0,5%), Каталонии (0,1%) и Мадриде (0,06%).