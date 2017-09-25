В Сарагосе пройдет крупнейшая в Европе выставка-ярмарка дронов

21-22 сентября в Сарагосе уже в третий раз пройдёт выставка-ярмарка Expodrónica. Она соберёт около 7 тысяч профессионалов и представителей 70 крупнейших компаний мира, специализирующихся на беспилотных летательных аппаратах.

По данным Europa Press, количество таких компаний в Испании в 2016 году выросло на 156%. В настоящее время Государственным агентством по авиационной безопасности (AESA) сертифицированы 2,5 тысячи операторов, включая как предприятия и организации, так и пилотов, а также 73 школы, где обучают управлению дронами, и 89 производителей.

Помимо испанских компаний, на выставке также будут представлены такие страны как Финляндия, Италия, Франция, Германия и другие. Среди заявленных участников Microsoft, Telefónica, Ferrovial, Gas Natural, Grupo Sesé, Hemav, PESI, Alter Technology, Aerotools, Sensefly, Pix 4d, Atyges, REC Producciones. Эти и другие компании работают в различных областях, включая сферу безопасности, сельское хозяйство, топографию, архитектуру, образование и другие.

На выставке также будет представлен информационный стенд AESA, посвящённый, в первую очередь, законодательным аспектам использования беспилотников.

Программой мероприятия запланированы демонстрационные полёты как в помещении, так и под открытым небом. Кроме того, Expodrónica – пока единственное место в Европе, где можно увидеть водные и подводные дроны.