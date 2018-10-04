В «саду» у Месси больше не будет ресторана

Руководство ресторана Bellavista del Jardín del Norte в Барселоне, основателем которого является Родриго Месси, брат игрока ФК «Барселона», спустя два года с момента открытия решило сменить направление деятельности.

За время своего существования заведение не смогло преодолеть препятствия, связанные с отголосками кризиса и новыми вызовами, которые сказываются на ресторанном бизнесе каталонской столицы.

Площадь ресторана с садом, расположенного на улице Энрика Гранадоса (Carrer d'Enric Granados), составляет порядка тысячи квадратных метров.

На этой неделе в Bellavista del Jardín del Norte сообщили, что в заведение поступало огромное количество заявок на проведение частных мероприятий, в том числе корпоративов и вечеринок, и отныне оно будет фокусироваться именно на такой деятельности такого рода и перестанет принимать обычных посетителей. В заведении отмечают, что это позволит более рационально использовать обширное пространство.