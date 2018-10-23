В рождественский сезон в Испании появится рекордное количество рабочих мест

Рождественская кампания 2018 года позволит создать в Испании 406 тысяч рабочих мест в торговом, гостиничном, ресторанном и транспортном секторе, что на 8,3% выше по сравнению с прошлым годом.

Рекрутинговое агентство Randstad добавляет, что Испания впервые преодолеет планку в 400 тысяч сезонных контрактов в период с ноября 2018 по январь 2019. В компании отмечают, что рождественский сезон представляет собой хорошую возможность для тех, кому нужно получить первое рабочее место или заново выйти на рынок труда. К тому же, по оценкам агентства, 40% бессрочных контрактов заключаются на основе временных.

В докладе сообщается, что занятость в праздничный сезон вырастет во всех автономных областях, при этом заметнее всего – в Кастилии-Ла-Манче, где в этом году появится на 15,2% больше рабочих мест. За ней следуют Кантабрия (9,9%), Мадрид (9,7%) и Мурсия (8,9%), а средний рост по стране составляет 8,3%.

Создание рабочих мест связано с ростом потребления и туризма в праздники, в связи с чем основная масса вакансий приходится на гостиничный, ресторанный, транспортный и логистический сектор. В рождественский сезон востребованы упаковщики, водители погрузочной техники, грузчики. Также возрастает потребность в специалистах службы поддержки клиентов, как онлайн, так и по телефону. Несмотря на развитие интернет-торговли, именно традиционные магазины являются главными работодателями в праздники. Они ищут продавцов, промоутеров, консультантов и специалистов по продажам. На фоне увеличения числа банкетов и походов в рестораны, традиционно увеличивается спрос на поваров, работников кухни и официантов.