В Малагу пришло mytaxi

В Малаге на этой неделе было официально запущено приложение для вызова такси mytaxi. Автопарк службы, работающей по всей Испании, в столице Коста-дель-Соль пока насчитывает 150 автомобилей.

В августе приложение работало в тестовом режиме. В течение месяца пользователи mytaxi направили 33 тысячи запросов. 1400 заказов были выполнены в аэропорт или из аэропорта.

В mytaxi назвали одной из главных целей компании повышение конкурентоспособности в секторе такси в Малаге.

К концу года, компания рассчитывает увеличить автопарк в городе до 250 такси.

По случаю старта работы на Коста-дель-Соль компания также запустила акцию: 50% стоимости в подарок для поездок, заказанных в приложении.

В сети Малагу считают одной из ключевых точек в Испании, благодаря притоку иностранных туристов, на которых в mytaxi делают ставку. Также в компании отметили планы городских властей по развитию стратегии «умного» города и развития технологических инноваций.

Приложение уже работает в таких испанских городах как Мадрид, Барселона, Валенсия и Севилья. С 2013, когда компания впервые вышла на испанский рынок, она увеличила штат водителей на 350%. По состоянию на конец 2017 года их насчитывалось в общей сложности 7600. Число пользователей mytaxi составляет около 637 тысяч человек.