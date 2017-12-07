В Мадриде появится первый в Испании круглосуточный гипермаркет

Carrefour открывает первый в Испании круглосуточный гипермаркет в ответ на запросы покупателей.

В официальном заявлении компании сообщается, что новый гипермаркет, расположенный в районе Vallecas, откроет свои двери для покупателей 12 декабря. Торговые площади раскинутся на 7 тысяч квадратных метров. В магазине предусмотрено 30 касс и 1278 парковочных мест.

В новом гипермаркете будут работать около 200 человек, что примерно на 10% больше обычного штата Carrefour для объекта торговли такого масштаба.

Семь магазинов Carrefour Market уже обслуживают покупателей круглосуточно. Кроме того, клиенты могут воспользоваться услугой онлайн-заказа в удобное для них время.