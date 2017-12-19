В Мадриде открылся временный магазин бренда Porsche

В Мадриде открыл свои двери временный магазин бренда Porsche, который разместился по адресу Фернандо эль Санто, 14. Как сообщает издание EcoMotor, гости пространства Porsche Tracks могут познакомиться со всеми секретами марки, а также ее историей, традициями и инновациями. Посетителей ждут как исторические модели вроде Porsche 356 или классического 911, так и прототип Porsche Mission E, первая полностью электрическая модель бренда с двигателем мощностью 600 лошадиных сил и автономией более 500 километров.

Раньше производитель организовывал подобные мероприятия в крупных торговых центрах Нью-Йорка, Сеула, Шанхая и Москвы, однако в Мадриде для этого был выбран старинный особняк в центре города. Именно здесь подобный формат был использован впервые. В дальнейшем его планируется представить и в других городах мира.

Ожидается, что за время работы временной точки Porsche ее посетят 3 000 человек. Пространство поделено на несколько зон: одно из них посвящено вышеупомянутому прототипу Porsche Mission E, другое отведено под книги и кофе, третье – под кинозал, где показывают ролики с разъяснениями касательно гибридных и электрических систем бренда, а четвертое – под процесс создания автомобиля начиная с самых первых набросков. Помимо этого, посетителей ждут залы с видеоиграми и небольшой коллекцией картин художника Ману Кампы, а также терраса с баром, где выставляются классические модели Porsche 356 и Porsche 911 S. Последняя принадлежала пилоту Жаки Иксу.

Посетить пространство Porsche Tracks можно вплоть до 30 декабря. Часы работы – с 11:00 до 21:00 с понедельника по пятницу, с 11:00 до 22:00 по субботам и с 11:00 до 14:00 по воскресеньям.