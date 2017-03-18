В Мадриде набирают популярность экомагазины, совмещенные с ресторанами

Здоровая еда стремительно набирает популярность в Мадриде. Как сообщает газета ABC, с каждым разом все больше ресторанов предлагает блюда на основе экопродуктов, а в некоторых их можно еще и приобрести. Один из ярких примеров новой тенденции – заведение Kiki Market. По словам его соосовательницы Майте Малаве, изначально точка задумывалась как магазин натуральных продуктов на рынке Ла-Латина, однако после успешного старта Малаве открыла еще один филиал в районе Маласанья. Предложение последнего дополняет экомагазин. В целом свою задачу предпринимательница описывает как "знакомство всех желающих с постулатами здорогово питания". Малаве также выразила сожаление в связи с тем, что у современного общества "атрофирован вкус": многие потребители даже не знакомы с настоящим вкусом таких привычных продуктов, как томат, салат и даже мясо. Впрочем, в этом предпринимательница видит и сильные стороны магазинов и ресторанов, подобных тем, что принадлежат ей.