В Мадриде хотят продавать здоровую пищу в автоматах и запретить бесплатную выпивку

Вендинговые автоматы, по мнению регионального правительства Мадридского сообщества, представляют серьёзную проблему для здоровья населения. Власти намерены на законодательном уровне урегулировать содержимое автоматов с едой.

В регионе был представлен проект Закона о здоровье населения. В числе предлагаемых мер – отвести не менее 30% площади автомата под здоровое питание: фрукты, овощи, сухофрукты и молочные продукты, которые заменят жареное и мучное.

Авторы законопроекта рассчитывают, что он может быть принят в течение нескольких месяцев.

Среди других предложений – убрать из автоматов большие порции XL, extragrande и maxi, которые, по мнению властей, заставляют покупателей переедать.

Кроме того, Мадридское сообщество планирует обеспечить бесплатный доступ к питьевой воде, а также ограничить «безответственное потребление», которое, например, выражается в проведении акций с безлимитом на сладкие газированные и алкогольные напитки. В правительстве подчёркивают, что приём с бесплатным алкоголем для привлечения клиентов способствует повышению уровня его потребления в целом.

Изменяя законодательство, власти преследуют цель улучшить здоровье жителей Мадрида. В правительстве отметили, что региональное исследование показало, что 45% жителей региона считают, что имеют лишний вес. При этом почти половина признаёт, что причиной тому нехватка физической активности, а 29% связывают это с неправильным питанием.