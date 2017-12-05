В Каталонии зафиксирован самый большой рост безработицы с 2009 года

На рынке труда по всей Испании в ноябре были зафиксированы неблагоприятные показатели. Особо заметны негативные тенденции в Каталонии.

Согласно данным, опубликованным Министерством труда и социальной защиты в понедельник, число безработных в Испании увеличилось на 7 255 человек, при этом число рабочих мест сократилось на 12 773. В Каталонии рост безработицы составил 7 391 человек, что является худшим результатом с 2009 года, когда число безработных выросло на 12 тысяч. Для сравнения: в ноябре прошлого года число безработных в регионе увеличилось менее чем на 5 тысяч человек.

В Мадриде, напротив, безработица сократилась на 8 191 человека. Также снижение числа безработных зафиксировано в Андалусии – на 3 114 человек.

Всего в службах занятости Испании зарегистрировано 3 миллиона 474 тысячи человек.

По стране, в целом, наблюдается улучшение показателей по сравнению с прошлым ноябрём, когда число безработных выросло на 24 841 человека, а число рабочих мест сократилось на 32 832.

С другой стороны, в ноябре 2017 года было зарегистрировано 1 миллион 818 тысяч трудовых контрактов, что на 4,28% больше, чем годом ранее. Однако лишь 170 тысяч из них являются бессрочными, в то время как 90% договоров предполагают временное трудоустройство. Несмотря на это, в Министерстве труда отметили, что в ноябре текущего года был зафиксирован рост на 10,3% по количеству постоянных контрактов по сравнению с 2016 годом.