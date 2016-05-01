В Каталонии собрали самую дорогую в мире вишню

На этой неделе завершился сезон сбора самой дорогой в мире вишни Cherries-Glamour, которую выращивают в провинции Лерида (Каталония). Позволить себе подобный каприз могут немногие. Как сообщают испанские СМИ, в число покупателей входят Мадонна, члены королевских семей, известные спортсмены и шейхи. Стоимость первой партии составила около 130 евро за килограмм, или 1,3 евро за одну ягоду. В этом году Мадонна купила в Париже 25 килограммов Cherries-Glamour.

Производитель вишни – компания Enoa – запатентовала технологию выращивания. Ягоды начинают продавать в марте. Cherries-Glamour имеют темный цвет и диаметр до 34 миллиметров, что примерно эквивалентно размеру монеты в 2 евро.

По словам коммерческого директора фирмы Оскара Ортиса, в этом году в британских магазинах Harrods рекордная стоимость данного сорта преодолела отметку в 300 евро за килограмм. Основными направлениями сбыта стали Мадрид, Париж и Катар. Кроме того, Cherries-Glamour приобретают клиенты из Великобритании, ОАЭ, Франции, Швейцарии, Германии, Италии и Китая. Еще три года назад первые партии отправлялись в Россию, однако наложенное правительством страны вето вынудило Edoa искать альтернативные направления.

К концу кампании по сбору урожая фирма продана 37 тонн продукта, выращенного на 5 гектарах земель в Лериде. Еще 6 гектаров было засажено в Арагоне.