В Каталонии активно развивается сеть сельских коворкингов

Государственные организации по всей Испании активно развивают сеть коворкингов, однако за некоторыми из них стоят отдельные энтузиасты, пишет La Vanguardia. Яркий тому пример – центр Palau Cowork в горах каталонского района Сео-де-Уржель, который был основан бывшим представителем текстильной сферы Марти Батальей. «Мне нужен был кабинет для консультаций и коучинга, но вместе с тем я не хотел оставаться в одиночестве, так как чаще всего это заканчивается работой из дома, а я предпочитаю вести деятельность рядом с другими предпринимателями, сокращая расходы и создавая синергии», - поделился Баталья.

Некоторые из его соседей по коворкингу приехали из других регионов. В Palau Coqwork работают специалисты по коучингу с лошадьми, геологи и местные компании сферы социальных услуг, а также фрилансеры, проекты которых связаны с цифровыми коммуникациями. Оптоволоконное интернет-соединение позволяет им объединить пребывание в сельской среде Пиренейских гор с высокими технологиями.

Похожий центр, созданный Пере Бендичо, уже год работает в муниципалитете Альфаррас. В нем соседствуют четыре компании, а в начале следующего года к ним присоединится еще одна фирма. В муниципалитете Тремп, в свою очередь, бизнес-инкубатор был создан по запросу местной молодежи. Особенно активно с ним сотрудничают геологи, так как данная местность славится своим геологическим разнообразием. Кроме того, некоторые «коворкеры» пользуются услугами центра, чтобы иметь возможность сочетать свою работу или исследования и связанные с природой хобби.

Помимо этого, несколько дней назад в историческом центре Лериды открылся новый коворкинг Casa de Fusta. В нем работают десять профессионалов из области коммуникаций, компьютерных технологий, дизайна, коучинга и фотографии. В среднем за пользование этим пространством они платят от 40 до 90 евро. «Мы сделали цены доступными, чтобы молодые люди, создающие свои компании, имели собственное рабочее место», - поделился мэр города Анхель Рос.

На протяжении достаточно длительного времени в Каталонии работает ассоциация коворкингов, к которой принадлежит, например, центр в Сео-де-Уржель. Несколькими годами позже была основана ассоциация Cowocat.rural, основная задача которой заключается в продвижении подобных инициатив в сельской местности. Этот проект, финансируемый за счет средств европейской инициативы Leader, обеспечивает новые возможности и профессиональные пути местным предпринимателям, а также тем, кто хочет обосноваться в регионах.