В Кастилии и Леоне потратят 7 млн евро на устойчивые методы получения полезных ископаемых

Международный центр прогрессивных материалов и сырья Кастилии и Леона ICAMCyL примет участие в проекте Европейского союза, в который планируется вложить 7 млн евро. Он предполагает извлечение полезных ископаемых устойчивыми методами в районе Бьерсо на севере провинции Леон и в провинции Саламанка.
Инициатива проводится в рамках программы ЕС по развитию более устойчивой и экологичной экономики. Новый проект сконцентрирован на использовании устойчивых технологий для добычи таких металлов как вольфрам, ниобий и тантал. Для развития проекта будут использоваться отвалы, оставшиеся от разработки месторождений.
Европейская комиссия классифицирует эти материалы как «критические», поскольку они являются редкими и при этом представляют большой интерес с точки зрения технологий, благодаря своим качествам.
Авторы проекта отмечают, что инициатива будет способствовать комплексному развитию потенциала районов, которые до сих пор не были разведаны и не использовались для добычи этих материалов. К тому же специалисты полагают, что это также поможет решить проблему отходов и шлаков, образовавшихся в результате горной добычи.Темы: Бизнес