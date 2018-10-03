В Кастельоне уничтожили 3 тысячи нелегальных мандариновых деревьев

Порядка 3 тысяч мандариновых деревьев сорта Орри были высажены в Валенсии и Кастельоне нелегально и подлежали уничтожению.

Сорт находится в Испании под защитой и лицензии на его выращивание выдаёт организация The Enforcement Organization (TEO), которая и стала инициатором вырубки незаконных плантаций.

Как сообщает Ассоциация производителей мандаринов Орри, в провинции Кастельон вырубили 1800 деревьев на семи разных фермах, четыре из которых располагаются в муниципалитете Алькериес и ещё три в Бечи, Нулесе и Вильярреле. В провинции Валенсия было уничтожено 1200 деревьев на девяти плантациях, три из которых находятся в Пальма-де-Гандия, а остальные – на территории муниципалитетов Табернес-де -Вальдигна, Пилес, Корбера, Олива, Сагунто и Сольяна.

The Enforcement Organization периодически проводит инспекции и прибегает к подобным мерам. Аналогичные кампании проводятся с 2016 года. В 2017-2018 году было выявлено 92 плантации мандаринов Орри без лицензии, а также около полутора десятков нелегальных точек реализации. Часть плантаций, на которых росло около 38 тысяч деревьев, были уничтожены через суд.