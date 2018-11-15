В Испании запретят продажу дизельных и бензиновых автомобилей к 2040

Испанское правительство намерено к 2040 запретить продажу и регистрацию легковых автомобилей, которые выбрасывают в атмосферу диоксид углерода, что включает как автомобили с дизельным, так и с бензиновым двигателем.

Такие меры предусмотрены в проекте Закона о климатических изменениях и экологическом переходе, черновик которого правительство представило на ознакомление партиям. Власти надеются довести его до рассмотрения в парламенте к концу 2018 года.

Конечная цель состоит в том, чтобы к 2050 году по испанским дорогам ездили только экологически чистые автомобили без выброса парниковых газов. Помимо бензиновых и дизельных автомобилей ограничения коснутся гибридов и автомобилей, работающих на природном сжиженном газе.

Аналогичные законопроекты рассматриваются в Великобритании, Франции, Норвегии, Германии и других странах.

Среди других предложений в законопроекте – установка пунктов зарядки электромобилей на заправочных станциях. Кроме того, предусматриваются меры, связанные с экологическим переходом, на местном уровне. Так, в муниципалитетах с населением более 50 тысяч человек к 2023 году должны будут появиться зоны низких выбросов, куда будет ограничен въезд для автомобилей, загрязняющих окружающую среду.