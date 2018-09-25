В Испании за год на 17% подорожал свет

В сентябре среднестатистический испанец заплатил за свет 54,75 евро, что почти на 17% больше чем год назад, когда электричество обходилось в среднем в 46,8 евро.

Калькулятор оплаты электроэнергии Национальной комиссии по рынкам и компетенции также показывает, что по сравнению с предыдущим месяцем рост составил 4,4%

Тенденция к подорожанию электричества наблюдается с мая 2018 года. В начале года тарифы почти не менялись, а в январе текущего года даже было зафиксировано снижение цен на 16,5%.

В связи с этой ситуацией, в Министерстве экологического перехода решили приостановить введение 7%-го налога на производство электроэнергии.

Изменения цен на электроэнергию связаны с колебаниями стоимости производства, которая возрастает при сокращении поступлений из возобновляемых источников энергии, в том числе воды или ветра, что влечёт за собой использовании более дорогих ресурсов, например, газа.