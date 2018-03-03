В Испании сократилось число новых компаний

Впервые с 2009 года в Испании зарегистрировано падение числа новых зарегистрированных компаний. По данным специалистов по регистрации, в 2017 году в стране было создано около 95 тысяч коммерческих предприятий, что на 7,2% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Спад прервал тенденцию к росту, которая наблюдалась на протяжении семи лет. Тем не менее, специалисты отмечают, что этот показатель не свидетельствует о проблемах испанской экономики. Существующие компании, напротив, продемонстрировали экономический рост в 3,1%.

Основная доля созданных в 2017 году компаний приходится на сектор торговли (45%). 11% составляют компании в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, 20% - строительные и другие компании, работающие в сфере недвижимости.

В 2017 году также было зафиксирован спад активности по слиянию компаний. Было проведено 1646 таких операций, на 9% меньше, чем годом ранее.