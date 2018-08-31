В Испании растут продажи франшиз ресторанов и отелей

В 2017 году продажи франшиз в секторе ресторанного и гостиничного бизнеса выросли на 1,8% и достигли 5,55 млрд евро.

По данным Испанской ассоциации франчайзинга, наиболее активно развиваются франшизы сетей быстрого питания, на которые приходится 2,7 млрд евро. За ними следуют рестораны и отели – 2,2 млрд евро.

В ассоциации отмечают, что ресторанное и гостиничное дело является одним из лидеров по удельному весу франшиз. При этом тенденция к росту сохраняется, выражаясь в увеличении числа сетей, открытии новых заведений, создании рабочих мест и росте общего оборота.

В настоящее время в этом секторе работает 198 сетей, что на 11 больше чем в конце 2016 года. 65 сетей включают рестораны и гостиницы, 45 – фастфуд-заведения. В общей сложности в Испании насчитывается 8659 заведения, открытых по франшизе, 3066 из них – заведения быстрого питания, 3011 – рестораны и отели.

В 2017 году в этом секторе было занято более 61 тысячи человек, около 30 тысяч из них – в заведениях быстрого питания и более 20 тысяч – в ресторанах и гостиницах.

На международном уровне в 77 странах по франшизе открыто 1577 заведений 53 испанских марок. Таким образом сектор ресторанного и гостиничного бизнеса – второй по этом показателю после сектора моды.