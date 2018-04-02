В Испании появляются «человеческие» больницы для домашних питомцев

Испанские ветеринарные клиники всё больше похожи на «человеческие» больницы. Некоторые из них по техническому оснащению не уступают обычным медицинским центрам.

Ветеринарная клиника Retiro в Мадриде располагает пятью кабинетами для приёма пациентов, отделением для реабилитации, оснащённым устройствами для гидротерапии, двумя операционными, оборудованными по последнему слову техники.

Клиника стала первой в Испании, где появился компьютерный томограф, предназначенный специально для животных. Он позволяет получать трёхмерные изображения высокого качества. В центре используют самые современные методы, в том числе клеточную терапию для регенерации тканей.

Ветеринарный центр функционирует уже более 30 лет, а сейчас он переходит на круглосуточный режим работы. В клинике работают 18 профессионалов в разных областях, включая травматологию, офтальмологию, дерматологию. В центре Retiro также занимаются вопросами акушерства, желудочно-кишечными расстройствами и опухолями.