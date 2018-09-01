В Испании подскочили продажи автомобилей

Число заявлений на регистрацию легковых автомобилей в августе выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В общей сложности за месяц было зарегистрировано 121 600 автомобилей.

Резкий скачок связан с введением новых экологических норм для автомобильных выхлопов в Евросоюзе. Автосалоны начали распродавать со складов машины, которые не вписываются в новые нормы, но пока разрешены для использования. Акции продлятся вплоть до конца декабря.

В августе продажи автомобилей в испанских салонах выросли на 60,6% по сравнению с прошлым годом и составили 86 650 единиц. На вторичном рынке было заключено 47 315 сделок купли-продажи, на 28,5% больше по сравнению с прошлым годом.

С начала года в Испании было зарегистрировано почти 987,5 автомобилей, а рост по сравнению с показателями 2017 года составил 16,2%.

Новая процедура тестирования автомобилей на уровень выбросов диоксида углерода (WLTP) вступает в силу с 1 сентября. С её введением 10-20% автомобилей, которые были освобождены в Испании от уплаты регистрационного сбора, поскольку их выбросы составляли менее 120 г, отныне будут обязаны уплачивать его.