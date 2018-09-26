В Испании подорожали свежие продукты

Организация потребителей и пользователей Испании (OCU) пытается помочь жителям страны сэкономить деньги с помощью ежегодного исследования уровня цен и стоимости потребительской корзины в разных супермаркетах.

По последним данным, представленным организацией, свежие продукты в последние месяцы заметно подорожали. Так, свежая мерлуза выросла в цене на 20%, кабачки – на 26%, каракатица – на 18%. Средний рост стоимости потребительской корзины по сравнению с прошлым годом составил 2,5%.В 2017 году подорожание находилось на уровне 1,9%.

Эксперты отмечают, что подорожавшие свежие продукты составляют основу средиземноморской диеты, а повышение цен на них не компенсируется снижением в других категориях.

Сообщается, что в сетях супермаркетов, работающих по всей стране, рост цен был более заметным, чем в локальных и региональных сетях.

Организация представила рейтинг сетевых магазинов страны по уровню цен. Для его составления эксперты проанализировали данные по условной потребительской корзине, которая включает 242 продукта из разных категорий. В общей сложности были проанализированы цены в 1176 супермаркетах Испании. Самыми дешёвыми названы магазины Dani в Гранаде и Súper Carmela в Херес-де-ла-Фронтера, а самым дорогим супермаркетом стал Sánchez Romero на улице Пасео-де-ла-Кастельяна в Мадриде.

Кроме того, в помощь экономным испанцам OCU разместила на своём сайте поисковик ближайшего дешёвого супермаркета.

По подсчётам организации, если выбирать более дешёвые магазины, в Испании можно сэкономить в среднем порядка 950 евро в год. В Барселоне экономия достигает 1500 евро, а в Мадриде – 3000 евро.