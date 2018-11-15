В Испании открылось более 1300 ресторанов за полтора года

В период с января 2017 по июнь 2018 в Испании было открыто более 1300 ресторанов, баров и кафе, по подсчётам консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

Сообщается, что основная масса новых заведений сконцентрирована в Мадридском сообществе (30%), Каталонии (17%), Валенсийском сообществе (13%) и Андалусии (11%). Отмечается, что преимущественно речь идёт о помещениях площадью от 200 до 400 квадратных метров, расположенных на первых этажах зданий.

Эксперты компании указывают на то, что спрос обусловлен изменением процессов потребления и новым подходом к ресторанному бизнесу. По наблюдениям аналитиков, рестораторы борются за помещения в центре города, которые традиционно предпочитали магазины розничной торговли.

В Испании за четыре года, с 2013 по 2017, было зарегистрировано более 4,5 тысяч новых заведений. При этом на протяжении этого периода темпы роста составляли порядка 7% ежегодно.

Кроме того, специалисты сообщают, что в 2017 году объём расходов в этом секторе составил 100,5 млн евро, что на 5,2% выше по сравнению с прошлым годом. По этому показателю Испания лидирует в Европейском Союзе – на неё приходится 24% от общей суммы по ЕС.