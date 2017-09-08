В Испании наладят производство энергетических батончиков из насекомых

Трое молодых предпринимателей из Аликанте собираются производить энергетические батончики для спортсменов, в состав которых входит мука, изготовленная из насекомых: жуков, сверчков и тараканов.
Компания Insectfit планирует начать продажу продуктов с 1 января 2018 года после того, как будут внесены соответствующие изменения в законодательство об употреблении насекомых в пищу.
В настоящее время стартап ведёт переговоры с иностранными компаниями и спортивными клубами в Испании. В сентябре планируется запустить рекламную кампанию энергетических батончиков и других продуктов, изготовленных на основе насекомых. Как утверждают основатели проекта, такие продукты богаты протеином, а также содержат аминокислоты, необходимые для восстановления мышц.
На начальном этапе ассортимент компании будет представлен продуктами из сушёных жуков, червей, сверчков и тараканов. В будущем к батончикам из насекомых добавится паста, гамбургеры и десерты.
Компания Insectfit возникла на базе бизнес-инкубатора Lanzadera, который работает при поддержке миллиардера Хуана Роига.
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