В Испании наладят производство энергетических батончиков из насекомых

Трое молодых предпринимателей из Аликанте собираются производить энергетические батончики для спортсменов, в состав которых входит мука, изготовленная из насекомых: жуков, сверчков и тараканов.

Компания Insectfit планирует начать продажу продуктов с 1 января 2018 года после того, как будут внесены соответствующие изменения в законодательство об употреблении насекомых в пищу.

В настоящее время стартап ведёт переговоры с иностранными компаниями и спортивными клубами в Испании. В сентябре планируется запустить рекламную кампанию энергетических батончиков и других продуктов, изготовленных на основе насекомых. Как утверждают основатели проекта, такие продукты богаты протеином, а также содержат аминокислоты, необходимые для восстановления мышц.

На начальном этапе ассортимент компании будет представлен продуктами из сушёных жуков, червей, сверчков и тараканов. В будущем к батончикам из насекомых добавится паста, гамбургеры и десерты.

Компания Insectfit возникла на базе бизнес-инкубатора Lanzadera, который работает при поддержке миллиардера Хуана Роига.